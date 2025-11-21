Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
тренер
тренер
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 3:46

Переезд ради миллиона: на Урале помогут тренерам перезапустить карьеры

В Свердловской области стартует программа «Земский тренер» с выплатой миллиона рублей

С 2026 года в Свердловской области начнёт действовать программа "Земский тренер", по которой тренерам, готовым работать в малых населённых пунктах, будут выдавать по миллиону рублей. Это новый этап в реализации программы, которая уже действует в Дальневосточном и Центральном федеральных округах с 2025 года. О том, кто может стать участником программы, какие условия нужно выполнить для получения выплаты и что будет в случае досрочного увольнения — в материале URA.RU.

Условия участия в программе

Программа "Земский тренер" была разработана по аналогии с "Земским учителем", "Земским доктором" и "Земским работником культуры". Участникам необходимо переехать работать в населённый пункт с численностью населения до 50 тысяч человек. В Свердловской области программа начнёт действовать в 2026 году.

Для того чтобы получить выплату в размере миллиона рублей, тренеру нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование. Министерство спорта России утвердило список из 54 профессий, в который входят тренеры-преподаватели, фитнес-тренеры, инструктора по спорту, плаванию, йоге, а также методисты, организаторы спортивных мероприятий и инструкторы по туризму.

Для участия в программе необходимо пройти конкурсный отбор, который будет объявлен до 1 марта на официальном сайте Министерства спорта РФ. После этого нужно заключить трудовой договор на полный рабочий день со спортивной организацией в малом городе или посёлке и отработать не менее пяти лет.

Когда поступит выплата и можно ли передумать

Победителям конкурса предоставляется единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Деньги поступают на личный банковский счёт в течение десяти рабочих дней после предоставления всех необходимых документов, включая паспорт, трудовой договор и реквизиты счёта. Эти средства можно потратить на любые нужды.

Однако есть важное условие: если участник программы передумает и решит уволиться до окончания пятилетнего срока, ему придётся вернуть полученную выплату. Это касается следующих случаев:

  • Полный возврат - если тренер уволится по собственному желанию или по "неуважительным" причинам.

  • Частичный возврат - если он проработает не полный срок. В этом случае сумма возврата будет пропорциональна оставшемуся времени.

Как реализуется программа в Свердловской области

В Свердловской области программа будет охватывать 17 территорий, в которых открыто 37 вакансий для тренеров, готовых работать в малых населённых пунктах. В частности, необходимы специалисты в таких городах и посёлках, как Берёзовский, Карпинск, Рефтинский, Буланаш, Исток и других. В общей сложности по миллиону рублей могут получить 25 тренеров, которые согласятся переехать и работать в этих местах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свердловская область не подготовила четыре муниципалитета к отопительному сезону — Денис Паслер вчера в 20:53
Свердловская область на грани холодов: четыре муниципалитета оказались не готовы к зиме

Четыре муниципалитета в Свердловской области не справились с подготовкой к отопительному сезону, в том числе из-за недобросовестного подрядчика. Что это значит для региона?

Читать полностью » В Зауралье выпустили 5,2 тыс. мальков сазана в озеро Теренколь по компенсации ущерба вчера в 16:18
Тысячи мальков вместо штрафов: как одно озеро превратилось в эксперимент по восстановлению природы

В Курганской области впервые применили редкий механизм компенсации экологического ущерба: озеро Теренколь зарыбили тысячами мальков сазана — и это только начало изменений.

Читать полностью » В Екатеринбурге на форуме вчера в 9:45
Города становятся умнее нас: Екатеринбург раскрывает технологии, которые меняют правила жизни

В Екатеринбурге соберутся сотни управленцев, чтобы обсудить, какие технологии и управленческие решения формируют города будущего и меняют качество жизни.

Читать полностью » В Перми аналитики показали утроение стоимости квартир при базовой ипотеке 19.11.2025 в 22:26
Двухкомнатная за 4,9 млн превращается в 18: базовые ставки делают новые микрорайоны недосягаемыми

Ипотека на новостройки в Перми превращает бюджетное жилье в многомиллионный проект, и разница между базовыми и льготными программами оказалась колоссальной.

Читать полностью » В Челябинской области открыли 17 молодежных площадок — губернатор Текслер 19.11.2025 в 21:49
Теперь и в районах: новые молодежные площадки открылись по всему региону

В Челябинской области за год появилось 17 новых молодежных пространств. Они объединяют творчество, медиа и наставничество, формируя сеть точек роста для молодых жителей.

Читать полностью » В Перми предприниматель Любов назвал различия видов искусственных елей 19.11.2025 в 21:36
Ёлка может прослужить год или десятилетие: выбор одного материала меняет всё

Выбор искусственной ели в Перми зависит не только от внешнего вида, но и от материалов, технологии производства и скрытых нюансов, которые замечают лишь специалисты.

Читать полностью » В УрФО аграрии завершили уборочную кампанию с ростом урожая — пресс-служба 19.11.2025 в 20:26
Зерно льётся рекой, а картофель растёт как на дрожжах: УрФО завершил одну из самых мощных уборочных кампаний

Уборочная кампания в УрФО завершилась с заметным ростом урожайности, и региональные аграрии готовятся закрепить успех в следующем сезоне.

Читать полностью » Январские скидки на искусственные ели достигли 40% — URA.RU 19.11.2025 в 18:18
Праздник кончился, а охота началась: почему самые выгодные ёлки появляются только после праздников

В Перми покупатели экономят на новогодних елках, используя январские скидки, но такой выбор несет свои ограничения и зависит от спроса после праздников.

Читать полностью »

Новости
СФО
На Ямале введен единый запрет на продажу алкоголя в праздничные дни
Спорт и фитнес
Найден способ ускорить восстановление мышц после тренировок — учёные
Культура и шоу-бизнес
Актёр Джонатан Бэйли подчеркнул важность веры в себя и простых радостей с семьей — Better Men
Авто и мото
Смазка уплотнителей и замков автомобиля предотвращает примерзание зимой — автомастер
УрФО
Чайные церемонии в Перми — одни из самых дорогих в России: цена 1,2 тысячи рублей
СФО
В Ямале цены на рыбу и мясо выросли на 7,3%, а алкоголь подорожал на 11,6% — Тюменьстат
Наука
Ученые подтвердили теорию о космическом ударе 13 000 лет назад — ученый Джеймс Кеннетт
Еда
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами получаются ароматными — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet