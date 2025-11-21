Переезд ради миллиона: на Урале помогут тренерам перезапустить карьеры

С 2026 года в Свердловской области начнёт действовать программа "Земский тренер", по которой тренерам, готовым работать в малых населённых пунктах, будут выдавать по миллиону рублей. Это новый этап в реализации программы, которая уже действует в Дальневосточном и Центральном федеральных округах с 2025 года. О том, кто может стать участником программы, какие условия нужно выполнить для получения выплаты и что будет в случае досрочного увольнения — в материале URA.RU.

Условия участия в программе

Программа "Земский тренер" была разработана по аналогии с "Земским учителем", "Земским доктором" и "Земским работником культуры". Участникам необходимо переехать работать в населённый пункт с численностью населения до 50 тысяч человек. В Свердловской области программа начнёт действовать в 2026 году.

Для того чтобы получить выплату в размере миллиона рублей, тренеру нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование. Министерство спорта России утвердило список из 54 профессий, в который входят тренеры-преподаватели, фитнес-тренеры, инструктора по спорту, плаванию, йоге, а также методисты, организаторы спортивных мероприятий и инструкторы по туризму.

Для участия в программе необходимо пройти конкурсный отбор, который будет объявлен до 1 марта на официальном сайте Министерства спорта РФ. После этого нужно заключить трудовой договор на полный рабочий день со спортивной организацией в малом городе или посёлке и отработать не менее пяти лет.

Когда поступит выплата и можно ли передумать

Победителям конкурса предоставляется единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Деньги поступают на личный банковский счёт в течение десяти рабочих дней после предоставления всех необходимых документов, включая паспорт, трудовой договор и реквизиты счёта. Эти средства можно потратить на любые нужды.

Однако есть важное условие: если участник программы передумает и решит уволиться до окончания пятилетнего срока, ему придётся вернуть полученную выплату. Это касается следующих случаев:

Полный возврат - если тренер уволится по собственному желанию или по "неуважительным" причинам.

Частичный возврат - если он проработает не полный срок. В этом случае сумма возврата будет пропорциональна оставшемуся времени.

Как реализуется программа в Свердловской области

В Свердловской области программа будет охватывать 17 территорий, в которых открыто 37 вакансий для тренеров, готовых работать в малых населённых пунктах. В частности, необходимы специалисты в таких городах и посёлках, как Берёзовский, Карпинск, Рефтинский, Буланаш, Исток и других. В общей сложности по миллиону рублей могут получить 25 тренеров, которые согласятся переехать и работать в этих местах.