Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
магнитное поле Земли над Атлантикой
магнитное поле Земли над Атлантикой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:01

Земля шепчет во сне: учёные зафиксировали ночное радиоизлучение планеты, которое исчезает с первым лучом солнца

Гектометровый континуум Земли зафиксировали российские физики по данным спутника ERG – Андрей Чернышов

Учёные из Института космических исследований РАН и НИУ ВШЭ представили результаты семилетнего анализа данных японского спутника ERG (Arase), в ходе которого впервые удалось подробно описать загадочное явление — гектометровый континуум (ГМК), новое радиоизлучение Земли, открытое в 2017 году. Это слабый, но устойчивый сигнал, возникающий спустя несколько часов после заката и исчезающий вскоре после восхода Солнца. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics и стало ключевым шагом к пониманию того, как наша планета взаимодействует с Солнцем и космической плазмой.

Новое излучение Земли

Земля постоянно окружена естественными радиоволнами, рождающимися в магнитосфере — защитной оболочке планеты, которая оберегает нас от солнечного ветра и заряженных частиц. Эти волны формируются в результате сложных взаимодействий магнитного поля, плазмы и потоков энергии. Однако гектометровый континуум выделяется из общего ряда — он появляется строго в ночное время и исчезает утром.

Исследователи зафиксировали, что сигнал возникает через несколько часов после заката и затухает через 1-3 часа после рассвета. Он чаще наблюдается летом, реже — весной и осенью, а зимой почти не появляется. Такая цикличность указывает на зависимость излучения от температуры и плотности околоземной плазмы, которая изменяется в зависимости от времени суток и сезона.

"Мы впервые смогли проследить за этим явлением в течение нескольких лет и увидеть, как оно реагирует на изменения солнечной активности. Это шаг к более точному пониманию того, как работает магнитосфера Земли", — отметил физик космоса Андрей Чернышов, доцент базовой кафедры ИКИ РАН.

Что такое гектометровый континуум

Гектометровый континуум (ГМК) — это слабое естественное радиоизлучение с частотами от 600 до 1700 килогерц, то есть гораздо ниже диапазона обычных радиостанций. Источники ГМК расположены сравнительно близко к планете — на высоте одного-двух земных радиусов, где магнитное поле Земли всё ещё управляет движением заряженных частиц.

На поверхности Земли такие волны поймать невозможно: плотные слои ионосферы полностью их поглощают. Поэтому открыть ГМК удалось лишь с помощью космических аппаратов. Впервые это произошло в 2017 году, когда спутник ERG (Arase) зафиксировал необычный радиосигнал, исходящий из околоземного пространства.

С тех пор сигнал наблюдали неоднократно, но до недавнего времени его поведение оставалось загадкой. Чтобы раскрыть природу ГМК, российские исследователи собрали около тысячи эпизодов наблюдений за 2017-2023 годы и сопоставили их с изменениями солнечной активности.

Сравнение

Параметр Гектометровый континуум Другие типы радиоизлучения Земли
Диапазон частот 600-1700 кГц от нескольких кГц до десятков МГц
Зависимость от Солнца Исчезает при высокой солнечной активности Усиливается при вспышках
Время проявления Ночью, через 2-3 часа после заката В любое время суток
Источник Двойной плазменный резонанс в магнитосфере Полярные сияния, радиопояса

Как возникает излучение

По мнению учёных, гектометровый континуум образуется из-за двойного плазменного резонанса - редкого физического эффекта, когда совпадают два типа колебаний: собственные колебания плазмы и вращение электронов вокруг линий магнитного поля. Это создаёт неустойчивость в плазме, из-за чего она начинает "излучать" радиоволны.

Для появления такого сигнала нужны особые условия: определённая плотность плазмы, наличие горячих электронов и отсутствие солнечного света. После восхода Солнца ультрафиолетовое излучение увеличивает плотность плазмы, и необходимые условия исчезают. Поэтому сигнал постепенно затухает утром.

"В отличие от других радиосигналов, которые во время всплесков солнечной активности усиливаются, гектометровый континуум, наоборот, затихает. Мы полагаем, что он вернётся, когда Солнце вновь войдёт в спокойную фазу", — добавил Андрей Чернышов.

Советы шаг за шагом

  1. Сбор данных. Учёные анализируют архивы спутника ERG, отбирая записи радиошумов в нужном диапазоне.

  2. Определение частоты и интенсивности. С помощью спектрометров фиксируются интервалы, где сигнал наиболее стабилен.

  3. Сравнение с солнечными циклами. Измерения сопоставляются с индексом солнечной активности и числом пятен.

  4. Моделирование магнитосферы. На основе данных строится 3D-модель, показывающая, где именно формируется излучение.

  5. Интерпретация. Устанавливаются физические процессы, вызывающие появление сигнала.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать влияние времени суток.
    Последствие: неверное определение источника сигнала.
    Альтернатива: учитывать ночной цикл и зависимость ГМК от солнечного излучения.

  2. Ошибка: связывать ГМК с авроральными явлениями.
    Последствие: искажение физической модели.
    Альтернатива: анализировать распределение плазмы независимо от полярных сияний.

  3. Ошибка: считать сигнал случайным шумом.
    Последствие: утрата важной информации о магнитосферных процессах.
    Альтернатива: использовать длительные наблюдения и статистический анализ.

А что если Солнце станет ещё активнее?

Если солнечная активность продолжит расти, то условия для образования ГМК исчезнут полностью. Однако когда активность снизится, сигнал может вернуться. По словам исследователей, это произойдёт ближе к середине следующего десятилетия — в фазе "солнечного минимума". Тогда спутники снова смогут зафиксировать излучение и проверить, как оно меняется от цикла к циклу.

Плюсы и минусы наблюдения из космоса

Показатель Плюсы Минусы
Место наблюдения Возможность фиксировать радиоволны, недоступные на Земле Ограниченный объём данных из-за орбиты спутника
Точность измерений Высокое разрешение и чувствительность приборов Сложность интерпретации слабых сигналов
Длительность наблюдений Семилетняя статистика обеспечивает надёжность Зависимость от состояния аппарата и солнечных циклов

FAQ

Почему излучение появляется только ночью?
После заката ионосфера остывает и становится менее плотной, что создаёт условия для генерации радиоволн.

Можно ли услышать гектометровый континуум на Земле?
Нет, плотные слои атмосферы полностью поглощают эти волны. Их можно зафиксировать только спутниками.

Исчезнет ли сигнал навсегда?
Нет, по прогнозам учёных, он должен вернуться, когда солнечная активность снизится в следующем цикле.

Мифы и правда

  1. Миф: все радиоизлучения Земли усиливаются при активности Солнца.
    Правда: гектометровый континуум, наоборот, исчезает при всплесках солнечной активности.

  2. Миф: эти волны связаны с радиосвязью человека.
    Правда: ГМК — природное явление, возникающее в магнитосфере, и не имеет отношения к техническим радиосигналам.

  3. Миф: подобные сигналы невозможно использовать в науке.
    Правда: изучение ГМК помогает понять строение магнитосфер планет и искать признаки магнитных полей у экзопланет.

Исторический контекст

Радиоизлучение Земли начали изучать ещё в середине XX века, когда были запущены первые спутники, фиксирующие радиошумы в космосе. Однако ионосфера мешала наблюдениям с поверхности планеты. Лишь в XXI веке, с появлением чувствительных орбитальных приборов и ИИ для обработки сигналов, удалось обнаружить новые типы излучений — в том числе гектометровый континуум.

Исследования подобных сигналов имеют значение не только для геофизики, но и для астрономии: изучая радиоволны других планет, можно судить о наличии у них магнитных полей — а значит, и о потенциале для поддержания жизни.

Три интересных факта

  1. Гектометровый континуум был впервые обнаружен японским спутником ERG (Arase) в 2017 году.

  2. Радиоволны ГМК полностью поглощаются атмосферой, поэтому их невозможно зарегистрировать с Земли.

  3. По аналогии с Землёй, такие излучения могут помочь в будущем искать магнитные поля у экзопланет - возможных обитаемых миров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Рафал Мантюк: сверхвысокое разрешение для домашних телевизоров бессмысленно сегодня в 1:16
Как глаза человека ограничивают преимущества разрешения 8K: новые исследования

Как выбрать телевизор с оптимальным разрешением для домашнего использования? Узнайте, какой экран подойдет именно вам и стоит ли переплачивать за 8K.

Читать полностью » Учёные из США представили экологичные мемристоры на основе грибов шиитаке сегодня в 0:27
Учёные создают новые мемристоры: как мицелий может изменить будущее вычислений

Ученые представили концепцию использования грибов для создания компьютеров с мемристорами, что открывает новые горизонты для недорогих и экологичных технологий.

Читать полностью » Аэробные и интервальные тренировки повышают уровень микроРНК-124 в экзосомах вчера в 23:08
МикроРНК-124 — новый герой спорта: как она предотвращает диабет и почему вы её недооцениваете

Шведские учёные раскрыли механизм, с помощью которого физические нагрузки защищают клетки поджелудочной железы. Что стоит за этим удивительным эффектом?

Читать полностью » Хронические сбои циркадных ритмов вызывают проблемы с обменом веществ и артериальным давлением вчера в 23:05
Ваши внутренние часы тикают не так — и это убивает вас медленно: эксперты раскрыли страшную правду

Эксперты выявили прямую связь между нарушением суточных ритмов и развитием серьёзных заболеваний. Как современный образ жизни влияет на наши внутренние часы?

Читать полностью » Прземус: в Йене обнаружили скрытую надпись вчера в 22:57
Меч из склепа университета: под ржавчиной скрывался шедевр Клемеса Стама

С помощью компьютерной томографии учёные обнаружили тайну, скрывавшуюся внутри меча XVI века. Что удалось найти под слоями ржавчины?

Читать полностью » В Турции в стенах дома в деревне Ярышлы обнаружили камни с латинскими надписями Каракаллы вчера в 22:30
Каракалла издал указ 1800 лет назад — и он до сих пор в Турции, спрятанный в фундаменте

В стенах обычного сельского дома в Турции обнаружены уникальные камни с посланиями римского императора. Что скрывалось от глаз почти 1800 лет?

Читать полностью » PNAS: на стоянке Староселье в Крыму обнаружены кости лошадей и других животных вчера в 21:54
Доказательства миграции: ДНК из Крыма связывает неандертальцев с Алтаем и меняет взгляд на их мир

Учёные нашли в Крыму ДНК-доказательство, которое связывает местных неандертальцев с популяциями из Сибири. Что это говорит об их миграциях?

Читать полностью » Амарал: в Мьянме обнаружена древняя личинка комара в янтаре мелового периода вчера в 21:51
Личинка комара из прошлого: янтарь раскрыл, почему насекомые так похожи на себя из мелового периода

Учёные обнаружили уникальную окаменелость в бирманском янтаре. Что древняя личинка комара может рассказать об эволюции этих насекомых за 99 миллионов лет?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Авиакомпании напоминают: при опоздании на рейс можно вернуть часть стоимости билета
УрФО
В Тюменской области введен карантин по бешенству в поселке Новоселезнево
Садоводство
Вазоны из дерева, бетона и пластика украсят участок без лишних затрат — Мария Белова
Авто и мото
Чемпион ERC Мико Марчик проехал 2831 км на Skoda Superb без дозаправки
Садоводство
Фикус теряет листья из-за сухого воздуха: рекомендации ботаников по зимнему уходу
Красота и здоровье
Кардиолог Екатерина Паукова: мужчины чаще сталкиваются с внезапной остановкой сердца из-за низкого уровня эстрогена
Дом
Пищевая сода и уксус удаляют загрязнения и налёт с поверхностей в ванной
Спорт и фитнес
Поза наклона вперёд с замком за спиной снимает напряжение в спине — йогатерапевты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet