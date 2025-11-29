Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Астероид рядом с Землёй
Астероид рядом с Землёй
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 15:14

Земля как трамплин для космических исследований: как маневр зонда OSIRIS-APEX ускоряет путь к Апофису

Зонд OSIRIS-APEX получил уникальные снимки Земли и Луны с близкого расстояния — NASA

Недавний успешный гравитационный маневр зонда NASA OSIRIS-APEX у Земли открыл новую страницу в амбициозной миссии, направленной на изучение астероида Апофис. Этот маневр не только позволил корректировать траекторию аппарата, но и дал уникальные снимки нашей планеты и Луны с невиданной близости. Теперь зонд готов продолжить свой путь к астероиду, который в 2029 году будет проходить рекордно близко к Земле. Об этом сообщает Space.com.

Как работает гравитационный маневр и что он дал зондом OSIRIS-APEX

Гравитационные маневры используются космическими аппаратами для изменения траектории полета с использованием силы тяжести планеты. В данном случае маневр у Земли позволил аппарату получить дополнительное ускорение, что является критически важным для достижения следующей цели — астероида Апофис. За счет использования гравитации Земли, зонд смог подкорректировать свою орбиту и ускориться, направляясь к Апофису, который в 2029 году совершит крайне близкий пролет мимо нашей планеты.

Этот маневр был необходим для того, чтобы зонд получил нужное направление и продолжил свой путь с максимальной скоростью, что позволит выполнить амбициозные задачи миссии. В процессе маневра аппарат также сделал уникальные фотографии Земли с расстояния около 3400 километров, запечатлев облачные вихри, контуры континентов и океаны. Эти снимки стали частью большого научного эксперимента, так как аппарат в дальнейшем будет использовать подобные камеры для детальной съемки поверхности Апофиса.

"Успешный гравитационный маневр у Земли подтвердил, что все системы зонда работают исправно, и миссия продолжает двигаться в намеченном направлении", — сообщается в пресс-релизе NASA.

Почему миссия OSIRIS-APEX важна для науки и что будет происходить с аппаратом после достижения Апофиса

Зонд OSIRIS-APEX — это продолжение предыдущей миссии OSIRIS-REx, которая успешно доставила на Землю образцы с астероида Бенну. Однако в отличие от Бенну, который представляет собой углеродный астероид, Апофис имеет совершенно иной состав — это силикатно-металлическое тело. Изучение Апофиса позволит учёным понять, как такие астероиды отличаются от более "мягких" углеродных тел, таких как Бенну.

Зонд проведет около полутора лет на орбите Апофиса, тщательно исследуя его. В этом процессе будет составлено подробное картографическое изображение астероида, а также проведены химические анализы его поверхности. Особое внимание будет уделено возможности добычи образцов грунта с его поверхности, с помощью специальных газовых струй. Это позволить ученым изучить материал, который обычно скрыт от наблюдения.

Новые снимки и данные, полученные зондом, помогут специалистам разобраться в том, как такие астероиды эволюционируют и как их структура изменяется под воздействием гравитации Земли. Изучение этих объектов позволит уточнить теории о происхождении нашей Солнечной системы и поможет учёным лучше подготовиться к возможным будущим взаимодействиям с такими объектами.

Уникальные снимки Земли и Луны: как зонд OSIRIS-APEX зафиксировал планеты

В рамках своей работы зонд OSIRIS-APEX сделал снимки Земли с расстояния всего 3400 км. Эти фотографии стали не только уникальными по своему содержанию, но и подтверждением работы камеры аппарата. На снимках чётко видны облачные вихри, контуры континентов и океаны. Это предоставило учёным ценную информацию для дальнейших исследований, а также добавило в копилку миссии ценные научные данные о том, как выглядит наша планета с такого расстояния.

Когда зонд покидал окрестности Земли, он также сфотографировал Луну с расстояния около 600 000 километров. Эти кадры, несмотря на большое расстояние, позволили исследовать Лугу с хорошей детализацией, получив информацию, которая также будет использована в дальнейшем для работы с Апофисом.

Процесс фотосъёмки Земли и Луны стал важным этапом в подготовке аппарата к основной миссии. Камеры, такие как MapCam и StowCam, использованные для этих снимков, в будущем займутся детальной съемкой Апофиса, что позволит исследовать его поверхность с высоким разрешением.

Зачем NASA отправил зонд к Апофису: цели миссии и её значение

Астероид Апофис был выбран для исследования потому, что в 2029 году он приблизится к Земле на расстояние менее, чем находятся многие спутники. Это тесное сближение открывает новые возможности для наблюдений, так как астероид подвергнется воздействию гравитационного поля Земли. Эти воздействия могут вызвать изменения в его структуре и вращении, что даст учёным уникальную информацию о поведении таких объектов в космосе.

Зонд OSIRIS-APEX будет первым аппаратом, который проведет детальное изучение таких последствий. Это важное достижение для астрономии, так как понимание гравитационных эффектов, которые могут повлиять на вращение и структуру астероида, поможет подготовиться к возможным будущим столкновениям с подобными небесными телами.

С помощью данных, полученных в ходе миссии, учёные смогут создать более точные модели движения астероидов и их влияния на Землю, а также разработать методы предотвращения потенциальных угроз от таких объектов в будущем.

Сравнение: астероиды Апофис и Бенну

  1. Апофис является силикатно-металлическим астероидом, а Бенну — углеродным.

  2. Апофис приблизится к Земле на расстояние, меньшее, чем многие спутники, в то время как Бенну находится в другом сегменте орбиты.

  3. Апофис имеет более твёрдую структуру, что делает его изучение и возможные воздействия гравитации более интересными для учёных.

  4. Бенну исследовался с целью взятия образцов, а Апофис будет анализироваться в контексте влияния Земли на его физику и вращение.

Это сравнение помогает оценить уникальность миссии и понять важность исследования различных типов астероидов.

Плюсы и минусы миссии OSIRIS-APEX

Преимущества:

  1. Уникальное исследование астероида, который проходит близко к Земле.

  2. Получение данных о гравитационных взаимодействиях между Землей и астероидом.

  3. Использование передовых технологий для съёмки и анализа поверхности астероида.

  4. Понимание эволюции и структуры астероидов в Солнечной системе.

Ограничения:

  1. Миссия потребует длительных сроков для получения и обработки данных.

  2. Высокая стоимость и сложности, связанные с изучением таких объектов.

  3. Меньшая вероятность возвращения конкретных образцов для дальнейшего анализа.

Советы шаг за шагом для учёных и исследователей, работающих с зондами

  1. Используйте многоканальный подход для обработки данных.

  2. Учитывайте возможные гравитационные эффекты при моделировании движения астероидов.

  3. Используйте данные с разных дальнекосмических аппаратов для более точных прогнозов.

  4. Планируйте длительные миссии, чтобы собрать больше информации о взаимодействиях космических объектов с планетами.

Популярные вопросы о миссии OSIRIS-APEX

1. Когда зонд прибудет к Апофису?
Зонд OSIRIS-APEX планирует достичь Апофиса в апреле 2029 года.

2. Почему Апофис выбран для исследования?
Астероид приближается к Земле на рекордное расстояние, что даёт уникальную возможность изучить его вблизи.

3. Какие данные будут получены с помощью этого зонда?
Будут составлены карты, исследован химический состав и проведены фото- и видеоанализы поверхности Апофиса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи отметили, что ИИ опережает науку о сознании — Frontiers in Science сегодня в 15:55
ИИ рвётся вперёд, а понимание сознания буксует: на горизонте появляется риск, о котором молчат

Учёные предупреждают: ИИ развивается быстрее, чем наука успевает понять природу сознания, что создаёт этические риски и требует новых научных подходов.

Читать полностью » Цивилизацию Инда погубили многолетние засухи — CEE сегодня в 8:20
Засуха длиною в жизнь: климатический кошмар, который столетиями душил древнюю Индию

Учёные выяснили, что Хараппская цивилизация исчезла не из-за войн или катастроф, а из-за серии многолетних засух, вызвавших массовый уход людей из долины Инда.

Читать полностью » В кратере Сильян нашли живущих без света микробов — микробиологи сегодня в 8:16
Игра в прятки длиной в миллионы лет: микробы из глубины кратера доказали, что Марс может быть обитаем

В глубине ударного кратера Сильян нашли синтрофное сообщество архей и бактерий, способное жить без света и водорода. Подобные системы могли существовать и в недрах Марса.

Читать полностью » Голуби используют принцип электромагнитной индукции для навигации — Science сегодня в 8:12
Почему голуби кружат перед полётом? Оказалось, они заряжают свой биологический навигатор

Учёные выяснили, что голуби чувствуют магнитное поле с помощью внутреннего уха, а не глаз или клюва. Новый механизм основан на электромагнитной индукции и меняет понимание навигации птиц.

Читать полностью » Популяции лемуров сократились из-за спроса со стороны богачей — Conservation Letters сегодня в 8:09
Это не выживание, это бизнес: как охота на лемуров превратилась в прибыльную профессию

На Мадагаскаре мясо лемуров стало элитным продуктом для богатых покупателей. Новый спрос привёл к массовой охоте и ускоренному сокращению популяций редких приматов.

Читать полностью » Львы из Танзании и Зимбабве рычат с разными акцентами — Ecology and Evolution сегодня в 8:04
Царь зверей оказался полиглотом: почему львы из разных стран рычат на своих диалектах

Учёные разработали метод автоматического анализа львиного рева и обнаружили у хищников региональные "акценты". Алгоритм повысил точность идентификации особей до 87%.

Читать полностью » Древние люди завезли волков на шведский остров — PNAS сегодня в 8:00
Их подкармливали и терпели: как хромой волк бронзового века выдал секрет древних людей

Генетический анализ костей со шведского острова Стура-Карлсё показал, что древние люди завезли туда волков. Животные жили рядом с людьми и питались морскими ресурсами.

Читать полностью » В гробнице Осоркона II нашли 225 ушебти Шешонка III — археологи сегодня в 7:56
Фараон-призрак объявился в чужой усыпальнице: доказательства странного ритуала перезахоронения

В гробнице Осоркона II нашли 225 ушебти, изготовленных для Шешонка III. Находка намекает на возможное перепохоронение царя и открывает новые вопросы о некрополе Таниса.

Читать полностью »

Новости
Наука
На дне озера Бива найден древний керамический сосуд возрастом 10000 лет — Икеда
Спорт и фитнес
7000 шагов снизили риск смерти на 47 процентов — The Lancet Public Health
Авто и мото
Кондиционер в автомобиле повышает расход топлива и снижает мощность — автоэлектрик
Еда
Перцы сохраняют упругость и хруст начинки при холодной заливке маринадом — кулинары
ЮФО
Восемь крымских белых вин вошли в число лучших в стране — винные эксперты
Туризм
Рост цен на Мальдивах снижает интерес к курорту у туристов
Красота и здоровье
Супергрибок вызывает быстрые болезненные высыпания и стремительно поражает чувствительные зоны – Чун Танг
Дом
Остаточный пар в посудомойке повышает риск появления бактерий — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet