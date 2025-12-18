Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Старинные монеты в мешке
Старинные монеты в мешке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 14:12

Земля дождалась другого свидетеля: клад эпохи княжеских распрей вышел из тени

Археологи обнаружили средневековый клад в Кутногорском крае — Popular Mechanics

Обычная прогулка по лесу в Чехии неожиданно превратилась в археологическую сенсацию. Под слоем земли скрывалось сокровище, которое пролежало нетронутым почти девять столетий и сохранило следы бурной эпохи. Более двух тысяч серебряных монет стали редким свидетельством времени политической нестабильности и борьбы за власть. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Что обнаружили в лесу Кутногорского края

Жительница Кутногорской области во время прогулки заметила фрагменты разбитого керамического сосуда. Внутри оказались 2150 серебряных денариев, относящихся к первой четверти XII века.

Этот период в истории Чехии был отмечен постоянными конфликтами за пражский княжеский престол и частой сменой правителей. Найденные монеты почти сразу передали специалистам Института археологии Академии наук Чехии и в Чешский музей серебра, где подтвердили их исключительную ценность для науки.

"Находка сравнима с выигрышем в лотерею", — отмечается в материалах археологов.

Кому мог принадлежать средневековый клад

Исследователи сходятся во мнении, что столь крупное собрание серебра не могло принадлежать обычному жителю региона. По оценкам специалистов, стоимость клада соответствовала состоянию, доступному лишь представителям знати или военным руководителям.

В XII веке такие суммы использовались для выплаты жалования дружинам, закупки снаряжения или как стратегический запас на случай военных действий. Аналогичные находки элитных артефактов этого времени ранее фиксировались и в других регионах Европы, что подтверждает высокий статус предполагаемого владельца.

Почему монеты оказались под землёй

Керамический сосуд, по мнению историков, выполнял роль своеобразного сейфа. В условиях постоянных вооружённых столкновений деньги часто прятали в земле, рассчитывая вернуться за ними позже.

Кутногорская земля в то время регулярно становилась ареной борьбы между представителями династии Пржемысловичей. Существует версия, что клад мог быть частью военной добычи или предназначался для финансирования вооружённых отрядов, однако владелец так и не смог его забрать.

Что рассказали первые исследования монет

Предварительный анализ показал, что денарии чеканились в нескольких центрах региона. По датировке они относятся к правлению Вратислава II, Бржетислава II и Боривоя II. Монеты изготовлены из серебряного сплава с примесями меди, свинца и других металлов, что было типично для чеканки того времени. Такое разнообразие указывает на активное денежное обращение и сложную экономическую систему средневековой Чехии.

Зачем учёным нужен детальный анализ клада

Подобные находки дают возможность проследить торговые связи и источники сырья, использовавшиеся в регионе почти тысячу лет назад. Археологи планируют провести спектральный анализ и рентгеновскую визуализацию, чтобы точно определить состав металла и его происхождение. Реставрация и детальное изучение чеканки помогут сравнить монеты с образцами известных монетных дворов и уточнить исторические процессы, происходившие в Центральной Европе в начале XII века.

Клад из Кутногорского края стал редким напоминанием о том, как тесно переплетаются повседневная жизнь и большая история. Случайная находка не только пополнила музейные коллекции, но и дала учёным новый материал для понимания эпохи, полной конфликтов, богатства и утраченных надежд.

