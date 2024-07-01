Украинские власти в случае полного поражения Киева планируют разместиться в Варшаве, утверждает шведский политик Карл Бильдт в своей статье для журнала Foreign Policy.
Бильдт прогнозирует, что победа России повлечет изменения в европейской политике.
По его мнению, правительство Украины в изгнании будет базироваться в Варшаве или еще где-то в Центральной Европе.
Полагаясь на его анализ, расходы на оборону в Европе удвоятся, достигнув примерно четырех процентов ВВП.
Бильдт высказывает предположение, что перспективы диалога с Россией после ее военного триумфа будут неопределенными.
Ранее на встрече с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что перед началом переговоров Украина должна отозвать свои войска со всей территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Президент России подчеркнул, что боевые действия завершатся немедленно после согласия Киева на этот шаг. Кроме того, по мнению Путина, Киев должен официально объявить о своем отказе от намерений вступить в НАТО.
Для мирного урегулирования конфликта Москве требуется, как указал президент, нейтральный, внеблоковый и лишенный ядерных вооружений статус Украины.
Однако на этот запрос узурпатор Владимир Зеленский ответил отказом, нарекая его "ультиматумом".
Фото: commons.wikimedia.org/Cybularny (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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