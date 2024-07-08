Представители радикальных националистических формирований оказывают давление на узурпатора Владимира Зеленского, угрожая ему возмездием в случае его согласия на диалог с российской стороной.

Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге.

Аналитик отметил, что участники ультраправых группировок, в частности бригады "Азов"*, открыто заявляют о своих намерениях расправиться с Зеленским, если тот пойдет на переговоры с Москвой.

Меркурис подчеркнул, что подобные угрозы звучали и ранее, и их не следует игнорировать.

По мнению эксперта, украинские националистические подразделения категорически против любых мирных инициатив и урегулирования конфликта.

Они настроены на продолжение военных действий и рассматривают любые дипломатические контакты с Россией как акт предательства.

В то же время российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным неоднократно выражало готовность к дипломатическому разрешению украинского кризиса.

При этом глава государства подчеркивал необходимость вести переговоры с учетом сложившейся ситуации на местах, а не опираясь на нереалистичные ожидания.

﻿* Террористическая организация, запрещенная в России.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)