Представители радикальных националистических формирований оказывают давление на узурпатора Владимира Зеленского, угрожая ему возмездием в случае его согласия на диалог с российской стороной.
Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге.
Аналитик отметил, что участники ультраправых группировок, в частности бригады "Азов"*, открыто заявляют о своих намерениях расправиться с Зеленским, если тот пойдет на переговоры с Москвой.
Меркурис подчеркнул, что подобные угрозы звучали и ранее, и их не следует игнорировать.
По мнению эксперта, украинские националистические подразделения категорически против любых мирных инициатив и урегулирования конфликта.
Они настроены на продолжение военных действий и рассматривают любые дипломатические контакты с Россией как акт предательства.
В то же время российское руководство во главе с президентом Владимиром Путиным неоднократно выражало готовность к дипломатическому разрешению украинского кризиса.
При этом глава государства подчеркивал необходимость вести переговоры с учетом сложившейся ситуации на местах, а не опираясь на нереалистичные ожидания.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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