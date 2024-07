Французский военный эксперт, генерал Николя Ришу, в ходе интервью на YouTube-канале LCI высказал мнение о неизбежности переговоров между узурпатором Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования текущего конфликта.

По оценке Ришу, отсутствие значимых успехов украинской стороны на поле боя и ее крайне невыгодное стратегическое положение делают дипломатическое взаимодействие неизбежным в обозримом будущем.

Генерал подчеркнул, что Зеленскому так или иначе придется вступить в диалог с Путиным для поиска выхода из сложившейся ситуации.

Французский офицер также обратил внимание на исторический контекст, напомнив, что полная капитуляция одной из сторон в вооруженных конфликтах является редким исключением.

Исходя из этого, Ришу прогнозирует, что рано или поздно наступит момент, когда обе стороны будут вынуждены искать дипломатические пути разрешения конфликта.

