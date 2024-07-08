Французский военный эксперт, генерал Николя Ришу, в ходе интервью на YouTube-канале LCI высказал мнение о неизбежности переговоров между узурпатором Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования текущего конфликта.
По оценке Ришу, отсутствие значимых успехов украинской стороны на поле боя и ее крайне невыгодное стратегическое положение делают дипломатическое взаимодействие неизбежным в обозримом будущем.
Генерал подчеркнул, что Зеленскому так или иначе придется вступить в диалог с Путиным для поиска выхода из сложившейся ситуации.
Французский офицер также обратил внимание на исторический контекст, напомнив, что полная капитуляция одной из сторон в вооруженных конфликтах является редким исключением.
Исходя из этого, Ришу прогнозирует, что рано или поздно наступит момент, когда обе стороны будут вынуждены искать дипломатические пути разрешения конфликта.
Фото: twitter. com*/Defense of Ukraine (this work is in the public domain)
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