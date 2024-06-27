Глава НАТО Йенс Столтенберг в четверг встретится в штаб-квартире альянса с узурпатором власти на Украины Владимиром Зеленским по случаю его посещения Брюсселя на саммите Европейского союза, появилась информация из пресс-службы Североатлантического блока.
"27 июня глава НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с Владимиром Зеленским в штаб-квартире в Брюсселе", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также отмечается, что заранее не планируется никаких мероприятий для представителей СМИ.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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