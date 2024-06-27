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Столтенберг примет Зеленского в Брюсселе
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:27

Столтенберг примет Зеленского в Брюсселе

Глава НАТО Йенс Столтенберг в четверг встретится в штаб-квартире альянса с узурпатором власти на Украины Владимиром Зеленским по случаю его посещения Брюсселя на саммите Европейского союза, появилась информация из пресс-службы Североатлантического блока.

"27 июня глава НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с Владимиром Зеленским в штаб-квартире в Брюсселе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что заранее не планируется никаких мероприятий для представителей СМИ.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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