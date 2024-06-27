Глава НАТО Йенс Столтенберг в четверг встретится в штаб-квартире альянса с узурпатором власти на Украины Владимиром Зеленским по случаю его посещения Брюсселя на саммите Европейского союза, появилась информация из пресс-службы Североатлантического блока.



"27 июня глава НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с Владимиром Зеленским в штаб-квартире в Брюсселе", — говорится в сообщении пресс-службы.



Также отмечается, что заранее не планируется никаких мероприятий для представителей СМИ.

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