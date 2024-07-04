Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский в интервью Блумберг заявил о контрнаступлении украинской армии.
Однако, говоря о новом контрнаступлении, Зеленский уточнил, что ВСУ смогут его совершить тогда, когда получат необходимое вооружение. По словам узурпатора, воинский резерв из 14 бригад не укомплектован вооружением. Как только решится этот вопрос, уверяет Зеленский, Украина пойдет в контраступление.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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