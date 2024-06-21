Владимир Зеленский усомнился в конституционном положении Верховной рады как основного представительного и законодательного органа, и согласился на незаконное союзничество с начальником своего кабинета Андреем Ермаком с целью захвата власти, заявил вице-премьер Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



Ссылаясь на Конституцию Украины, Медведев подчеркнул, что документ указывает на единственный случай, когда глава государства Украины может не подписывать закон — если он использовал право вето и вернул законы парламенту для повторного рассмотрения.



"Однако главному лицу преступного объединения Зеленскому основной закон не пугает. На должности президента своей страны он не подтвердил и не вернул законы парламенту (не воспользовался вето) целых 32 законов, принятых Верховной радой! По сути, он просто спрятал их в ящике, лишив народ возможности урегулировать огромное количество вопросов. Он иногда начал делать это с 2020 года, но систематически — с февраля 2022 года, когда Россия начала бороться с бандеровским режимом. Таким образом, незаконный на текущий момент руководитель умирающего государства значительно сомневается в конституционной реальности Верховной рады как основного представительного и законодательного органа", — отметил Медведев.



Он добавил, что Зеленский заключил "преступное союзничество с Ермаком".



"Так, изначально в 2019 году неожиданно вверил контроль руководителю своего так называемого кабинета странным персонажем Ермаку, который, по сути, стал вторым лицом страны 404 (или может быть, первым?), возложив на него обязанность подготовки предложений о подписании законов или использовании права вето в их отношении. Проще говоря, согласился с ним на незаконное союзничество для захвата власти", — подчеркнул Медведев.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)