По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина осуществляет медийные операции, основанные на трагедиях и использует их в качестве поддержки участия узурпатора Владимира Зеленского в саммите НАТО.
Согласно его высказываниям Павлу Зарубину в интервью, публикуемому в Telegram-канале журналиста, в инциденте с детской больницей в Киеве не была должным образом применена антиракета.
Песков выразил мнение о том, что случайное совпадение в данной ситуации маловероятно.
Он уверен, что использование трагедии для создания нужного фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО, свидетельствует о проведении медийных операций "на крови".
Ракета, которая попала в детскую больницу в Киеве, была применена неправильно, что привело к этой трагедии.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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