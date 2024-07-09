По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина осуществляет медийные операции, основанные на трагедиях и использует их в качестве поддержки участия узурпатора Владимира Зеленского в саммите НАТО.



Согласно его высказываниям Павлу Зарубину в интервью, публикуемому в Telegram-канале журналиста, в инциденте с детской больницей в Киеве не была должным образом применена антиракета.



Песков выразил мнение о том, что случайное совпадение в данной ситуации маловероятно.



Он уверен, что использование трагедии для создания нужного фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО, свидетельствует о проведении медийных операций "на крови".

Ракета, которая попала в детскую больницу в Киеве, была применена неправильно, что привело к этой трагедии.

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