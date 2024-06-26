Узурпатор Владимир Зеленский сообщил о увольнениях чиновников во время своего посещения Покровска в ДНР.
Он выразил удивление тем, что определенные руководители не были здесь несколько месяцев и более, обещая сделать соответствующие кадровые выводы.
Зеленский подчеркнул, что ситуация на Покровском направлении требует немедленных действий.
На прошлой неделе Владимир Зеленский утвердил замену начальника объединенных сил ВСУ генерал-полковника Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
Гнатов был приговорен к 28 годам заключения в России за преступления на Донбассе в 2019 году.
В начале марта после ухода из Авдеевки Александр Сырский анонсировал изменения в руководстве в среде командиров ВСУ из-за недостаточного "владения ситуацией".
Позднее стало известно о смене командира 47-й механизированной бригады, которая считается элитной.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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