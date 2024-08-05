Зеленский назвал причину отказа Запада сбивать российские ракеты

Соседние с Украиной страны отказываются сбивать российские ракеты над территорией бывшей советской республики по причине того, что они боятся возможной реакции Москвы после этих действий. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

"Партнеры "боятся излишней эскалации", но Киев намерен продавливать эту тему", — заявил глава украинского государства (по версии Запада) журналистам после анонса прибытия истребителей F-16 на одном из аэродромов.

По его словам необходимо создать коалицию страны, так как в случае выполнения этих действий на государстве будет лежать огромная ответственность. При этом он подчеркнул, что намерен провести разговор с соседними странами и обсудить возможность сбития ракет армии РФ над Украиной.

Стоит отметить, что днем ранее Зеленский официально объявил о получении Киевом истребителей F-16. По данным издания The Economist, Украина получила только 10 западных самолетов из 79 обещанных ранее.