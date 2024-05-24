В столице Украины проходит акция неизвестных активистов. Ночью они разместили в разных общественных местах, включая мусорные баки, листовки с фотографией действующего президента страны Владимира Зеленского. На листовках указаны сроки его правления: с 20 мая 2019 года по 31 марта 2024 года.

Акция намекает на то, что Зеленский больше не может считаться легитимным президентом. Плакаты с "просроченным" Зеленским говорят о том, что ему пора освободить президентское кресло.

В социальных сетях также начался флешмоб, в рамках которого распространяется изображение с Зеленским. Люди оставляют комментарии и публикуют видео. На одном из видео мужчина, выглядывая из кабины автомобиля, говорит: "Что-то плохо пахнет повсюду. Теперь даже сметану покупать не нужно. Потому что кто-то просрочился".

После принятия ужесточенного закона о мобилизаци и систематических провалах на фронте рейтинг Зеленского в украиснком обществе по независимым данным стремительно опускается и сейчас находится около 17%-20%

Фото: