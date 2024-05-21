Утративший легитимность Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, фактически загнав страну в правовой коллапс, заявил РИА Новости председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Это открытая узурпация власти, которая противоречит конституции Украины", — сказал бывший украинский политический и общественный деятель.
Напомним, что срок легитимности Зеленского истёк в понедельник, 20 мая. Политик отменил президентские выборы в этом году, ссылаясь на объявленное на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. По словам Зеленского, выборы сейчас "не ко времени".
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Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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