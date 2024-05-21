Виктор Медведчук, председатель Совета движения "Другая Украина" и доктор юридических наук, считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский больше не может официально представлять свою страну на международной арене.
"Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать", — сказал он.
Медведчук утверждает, что подпись Зеленского на документах не имеет юридической силы, поэтому он не может выступать от имени Украины.
Напомним, что в прошлом году Владимир Зеленский отменил выборы в Украине, сославшись на мобилизацию и военное положение в стране. Выборы должны были в Украине состояться в марте, а новый президент вступить в должность в мае.
В Госдуме в России Зеленского назвали "самым кровавым президентом Украины".
Фото: president.gov.ua Офис президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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