Виктор Медведчук, председатель Совета движения "Другая Украина" и доктор юридических наук, считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский больше не может официально представлять свою страну на международной арене.

"Вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать", — сказал он.

Медведчук утверждает, что подпись Зеленского на документах не имеет юридической силы, поэтому он не может выступать от имени Украины.

Напомним, что в прошлом году Владимир Зеленский отменил выборы в Украине, сославшись на мобилизацию и военное положение в стране. Выборы должны были в Украине состояться в марте, а новый президент вступить в должность в мае.

В Госдуме в России Зеленского назвали "самым кровавым президентом Украины".

Фото: president.gov.ua Офис президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)