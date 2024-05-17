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Легитимность Владимира Зеленского для Москвы имеет значение
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:20

Легитимность Владимира Зеленского для Москвы имеет значение

Важность легитимности нынешнего президента Владимира Зеленского для России подчеркнул российский лидер на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. По мнению Владимира Путина, ответ на этот вопрос должна дать правовая и политическая система Украины.

Этот вопрос станет особенно актуальным, если России придётся подписывать с Зеленским какие-либо документы, касающиеся мирного урегулирования ситуации на Украине.

"Для нас это, конечно, имеет значение, потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный", — сказал Путин.

Делло в том, что 20 мая истекает срок полномочий Владимра Зеленского как президента страны согласно Конституции Украины.

Фото: Кабинет министров Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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