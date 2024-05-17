В ходе интервью на ютуб-канале Judging Freedom бывший консультант главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что президента Украины, Владимира Зеленского, могут сместить с поста после спецоперации.



Он выразил мнение о том, что такое событие может произойти внутри страны, и Зеленскому вместе с его приспешниками придется покинуть свои должности. Он уточнил, что неизвестно, уйдут ли они спокойно или же их могут лишить жизни различными способами.



По мнению полковника, также есть вероятность того, что руководству украинского режима разрешат покинуть страну, например, отправиться на Кипр. При этом он отметил, что факт его отстранения от власти является очевидным. Он заключил ЦРУ или МИ-6 могут и не вмешиваться в то, чтобы "убрать" Зеленского.



Выборы президента на Украине, которые были запланированы на 31 марта 2024 года, были отменены из-за объявленного военного положения и мобилизации.



Зеленский отметил, что сейчас не время для проведения выборов, подчеркнув, что этот вопрос следует оставить в стороне.



Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, заявил в конце марта, что к 21 мая вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины может утратить актуальность.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)