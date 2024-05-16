Президент Украины Владимир Зеленский должен начать мирное урегулирование конфликта после отказа западных стран выделять дополнительную помощь, озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоканале на YouTube.



Соскин заявил, что если Украине отказывают в Patriot, если Украине говорят, что в НАТО нет места для нее — "вас откровенно отфутболивают: уходите"

Зачем вы цепляетесь за них, постоянно умоляя? Просто выйдите из ситуации. Вам Путин предлагал это уже десятки раз", — задался вопросом Соскин

По мнению специалиста, руководитель украинского режима пытается выступать с тезисом о том, что Запад его не слышит, и продемонстрировал свое разочарование визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена. Соскин назвал поведение Зеленского в данной ситуации странным и задался вопросом, почему после отказа в помощи он не идет на урегулирование конфликта. Он также напомнил, что Россия предлагала найти решение еще доначала специальной операции.

"Тебе предлагали вообще не начинать это все. Надо было просто взвесить риски. Ну, сейчас сто процентов надо останавливаться", — резюмировал экс-советник.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Россия неоднократно подчеркнула, что готова к диалогу, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на него.