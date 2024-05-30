Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила, что Владимира Зеленского можно рассматривать как "лидера киевского режима, чья законность вызывает сомнения на Украине".
После наступления 20 мая, когда истекли его президентские полномочия, Захарова высказала свое мнение на этот счет на пресс-конференции.
Владимир Путин отметил, что по его мнению единственной законной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
Однако Руслан Стефанчук, спикер украинского парламента, отказался выполнять новые обязанности, заявив, что Зеленский должен оставаться на посту до окончания военного положения.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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