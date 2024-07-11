Владимир Зеленский* потребовал от Вашингтона снять любые запреты на удары западным оружием по российским территориям, пишет Neue Zürcher Zeitung.
«Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием», - сообщает издание.
Глава киевского режима подчеркнул, что Украина ждёт этого шага от США. Автор публикации объясняет нетерпение Зеленского тем, что Киев не может добиться каких-либо успехов в конфликте без ударов вглубь России.
Ранее бывший президент Украины заявил, что получил от Лондона разрешение использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных объектов в России. Такое разрешение Зеленскому дал новый премьер Великобритании Кир Стармер. В Кремле назвали решение министра "абсолютно безответственным" и предупредили, что Россия "примет соответствующие меры" в случае нанесения ударов британским оружием по её территориям.
*Экс-президент Украины, признан нелегитимным главой государства.
Фото: Flickr/Белый дом.
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