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Newsweek: Зеленский* начал склоняться к мирным переговорам
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Newsweek: Зеленский* начал склоняться к мирным переговорам

Владимир Зеленский* перодолел "раздутую гордыню" и начал склоняться к мирным переговорам с Россией, пишет украинский писатель Сергей Майдуков в статье для Newsweek.

"Имея некоторую внутреннюю информацию, я был уверен, что Зеленский* с его крайней степенью упрямства и раздутой гордыней предпочтет вступить в вечную битву, а не искать компромисс с врагом. И все же он удивил меня, найдя в себе смелость посмотреть правде в глаза. Теперь ясно, что он склоняется к переговорам", — говорится в публикации.

Майдуков указывает на заявление главы офиса Зеленского* Андрея Ермака о возможности пригласить Россию на следующий саммит по Украине. Позже сам Зеленский* признал, что ВСУ несут большие потери, а время Киева истекает.

По мнению Майдукова, глава киевского режима поставил себя в затруднительную ситуацию, когда любой выбор, будь то мир или продолжение конфликта, угрожает разрушить политическую стабильность Украины. Писатель отмечает, что, согласившись на условия РФ, Зеленский* ударит по собственному рейтингу и спровоцирует массовые протесты в стране. В то же время затягивание конфликта ведёт Украину к политической, экономической и демографической катастрофе, резюмирует он.

* Бывший президент Украины, признан нелегитимным главой государства.

Фото: Официальный сайт Президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)..

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