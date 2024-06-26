Владимир Зеленский* в своём вечернем видеообращении пообещал представить "новую конкретику ради мира" уже в июле. Он сообщил, что в настоящее время готовятся рабочие группы для реализации этой инициативы.

"Готовим рабочие группы. Уже с июля новая конкретика ради мира," - заявил Зеленский.

Конкретные детали он не уточнил, но украинское издание "Страна" предполагает, что речь идёт о подготовке второго "мирного саммита".

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба допустил участие России в следующем саммите по украинскому конфликту по примеру черноморской зерновой инициативы. Он дал понять, что переговоры могут начаться не напрямую, а с помощью посредников.

*Бывший президент Украины, признан в РФ нелегитимным главой государства.

Фото: Flickr/Президент Украины.