У нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского не будет светлого будущего после окончания власти, рассказал NewsInfo.Ru политолог Александр Ведруссов.

"Светлое будущее у просроченного президента будет вряд ли. Самый лучший расклад — это доживать годы где-нибудь на одном из объектов недвижимости в Лондоне, в Майами, Дубае или где-то ещё", — спрогнозировал эксперт.

Проблема в том, добавил Ведруссов, что такие политики, как Зеленский, приходя к власти, не ставят во главу угла интересы государства.

"Это может быть мягкий вариант Милея (президент Аргентины — прим. ред.) который борется с государством и говорит об уничтожении государства в угоду местным и особенно международным корпорациям — то есть на смену государства должна прийти корпоратократия, которая никем не избирается, никому не подотчётна и не проходит никакие демократические фильтры. Или жёсткий вариант в виде Зеленского, который пришёл абсолютно демократически и с подавляющим перевесом", — отметил эксперт.

Политолог напомнил, что во время президентских выборов Зеленского поддержала практически вся Украина, так как он обещал прекратить конфликт с Россией и договариваться с ней, в то время как его оппонент Пётр Порошенко шёл под лозунгами насильственной украинизации и углубления противостояния с Москвой. Однако после прихода к власти Зеленский начал уничтожать демократические институты, а вместе с ними и государство, подчеркнул Ведруссов.

"Это то, чего мы раньше не наблюдали. Не может человек возглавлять государство и при этом открыто провозглашать его уничтожение или фактически работать на это", — добавил он.

Эксперт предположил, что США уготовили Зеленскому судьбу вьетнамского марионеточного президента Нго Диня Зьема. Он тоже находился под полным американским контролем и был проводником интересов США, но когда стал неудобен, Вашингтон просто устранил его через организованный ЦРУ госпереворот "без всяких сантиментов", напомнил Ведруссов.

"Только дурак не понимает, что быть абсолютной марионеткой Штатов, выполнять любую просьбу, уничтожать свою страну по просьбе США - не означает никакого иммунитета. Как только будет не нужен, выкинут на свалку, не моргнув глазом. В лучшем случае предоставив убежище на Западе, позволят на каком-то объекте недвижимости доживать свои дни. Это в лучшем случае. А так церемониться не будут", - подчеркнул политолог.

В любом случае судьба украинского лидера незавидна, выразил уверенность эксперт. "Просроченный" президент Украины войдёт в историю как разрушитель, приведший некогда самую большую и процветающую страну Европы к руине, констатировал Ведруссов.

"Есть такое историческое понятие в украинской истории — это руина. Это было у них несколько раз. И это самая масштабная, самая чудовищная руина, которая только была в истории Украины, с депопуляцией, потерей важных территорий и уничтожением государственности. Там не на чем уже продолжать государственность, потому что страна будет уничтожена, будет демографическая катастрофа", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал, что Зеленский будет находиться у власти ещё год, после чего США "избавятся" от него. А американский экономист Сакс назвал главу киевского режима источником опасности для всей планеты.

Фото: Официальный сайт Президента Украины (Сreative Commons Attribution 4.0 International).