Председатель Китая Си Цзиньпин заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что не будет продавать оружие России. Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
"Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово", — добавил он.
Такой комментарий был дан в ответ на вопрос о возможной передаче Китаем оружия России для использования в конфликте с Украиной.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса главной целью СВО.
Фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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