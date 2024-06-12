Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Джидде, о чем сообщило агентство SPA.

Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с визитом в среду.

Согласно сообщению, во время встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений и "украинско-российского кризиса".

Наследный принц выразил заинтересованность королевства в поддержке "всех международных усилий", направленных на разрешение кризиса.

Напомним, специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.

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