Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Джидде, о чем сообщило агентство SPA.
Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с визитом в среду.
Согласно сообщению, во время встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений и "украинско-российского кризиса".
Наследный принц выразил заинтересованность королевства в поддержке "всех международных усилий", направленных на разрешение кризиса.
Напомним, специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года.
Фото:commons.wikimedia.org/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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