По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, Владимир Зеленский, продолжая свое руководство страной после окончания срока полномочий, совершил нарушение закона, и его договоренности не будут иметь законной силы.
По мнению Володина, это является незаконным захватом власти, несущим противоречие с конституцией Украины, которая утверждает, что продление президентских полномочий возможно лишь через выборы.
По его словам, все другие способы продления власти являются нарушением закона. Он также отметил, что руководители других государств находятся в затруднительном положении в связи с этой ситуацией: они могут встречаться с Зеленским, но заключенные с ним международные договоры и соглашения теперь лишены законной силы из-за его потери полномочий.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая. Проведение выборов в 2024 году на Украине отменили в связи с объявлением военного положения. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, согласно предварительной оценке, единственной законной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
В то же время сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук отказался от принятия дополнительных обязанностей, заявив, что Зеленский будет оставаться на своем посту до окончания военного положения.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В ОАЭ заявили, что санкций против России за пределами Запада не работают
Согласно Хамада Буамима, председателю ведущей на территории ОАЭ свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre, воздействие санкций на Россию за пределами западных стран оказывается ничтожным.
На Западе заявили, что удары по РФ не сделают НАТО стороной конфликта
Нанесение ударов ВСУ западным арсеналом по территории Российской Федерации не приведет к привлечению Запада к непосредственному столкновению с Москвой, отметил бывший подполковник армии США Александр Виндман в одной из социальных сетей.
SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали
SHOT: Российская семья заразилась загадочным вирусом на Бали.
СДЭК частично восстановил работу
Портал логистической компании СДЭК в частично заработал, предприятие продолжает устранять оставшиеся проблемы, поясняют в официальном сообщении компании.