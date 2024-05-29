По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, Владимир Зеленский, продолжая свое руководство страной после окончания срока полномочий, совершил нарушение закона, и его договоренности не будут иметь законной силы.



По мнению Володина, это является незаконным захватом власти, несущим противоречие с конституцией Украины, которая утверждает, что продление президентских полномочий возможно лишь через выборы.



По его словам, все другие способы продления власти являются нарушением закона. Он также отметил, что руководители других государств находятся в затруднительном положении в связи с этой ситуацией: они могут встречаться с Зеленским, но заключенные с ним международные договоры и соглашения теперь лишены законной силы из-за его потери полномочий.



Полномочия Зеленского истекли 20 мая. Проведение выборов в 2024 году на Украине отменили в связи с объявлением военного положения. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, согласно предварительной оценке, единственной законной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.



В то же время сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук отказался от принятия дополнительных обязанностей, заявив, что Зеленский будет оставаться на своем посту до окончания военного положения.

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