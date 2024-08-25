Зеленский прокомментировал действия ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов из Индии. Он заявил, что то, что делают ВСУ под Курском — часть большой дипломатической и военной операции.

Зеленский выступил перед СМИ во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев.

"Нам было очень сложно перехватить инициативу. И нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла. И вы его увидели… До конца все цели этих наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится (ну, если у нас получится), то станет очевидным, для чего и что мы делали", — приводит слова Зеленского "Вечерняя Москва".

Он добавил, что Украина собирается вынудить Россию подготовиться к мирному урегулированию конфликта на справедливых условиях. В свою очередь, то, что граница в Курской была прорвана, предотвратило наступление ВС РФ на Сумскую область.

Фото: president.gov.ua/ официальный сайт Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International license).