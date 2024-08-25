Зеленский прокомментировал действия ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов из Индии. Он заявил, что то, что делают ВСУ под Курском — часть большой дипломатической и военной операции.
Зеленский выступил перед СМИ во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев.
"Нам было очень сложно перехватить инициативу. И нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла. И вы его увидели… До конца все цели этих наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится (ну, если у нас получится), то станет очевидным, для чего и что мы делали", — приводит слова Зеленского "Вечерняя Москва".
Он добавил, что Украина собирается вынудить Россию подготовиться к мирному урегулированию конфликта на справедливых условиях. В свою очередь, то, что граница в Курской была прорвана, предотвратило наступление ВС РФ на Сумскую область.
Фото: president.gov.ua/ официальный сайт Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Политик из Канады Фрейхайт считает задержание Дурова "войной против народа"
Канадский политик Фрейхайт заявил, что арест Павла Дурова — это "война против народа".
Маск: без SpaceX вернуть астронавтов со Starliner способна только Россия
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без участия SpaceX единственным способом вернуть экипаж Boeing Starliner на Землю стала бы помощь России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Наташа Королёва поехала вместе с сыном в свадебное путешествие
Наташа Королёва не отпустила недавно женившегося сына Архипа и его жену в свадебное путешествие одних. Певица поехала вместе с молодожёнами.
Садальский возмущён конкурсом "Новая волна" на фоне беды в Курске: "Похлеще голой вечеринки"
Станислав Садальский припомнил композитору Игорю Крутому гражданство США и раскритиковал проведение конкурса "Новая волна" на фоне ситуации в Курске и Белгороде.