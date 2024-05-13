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Зеленский заслушал доклады Умерова и Сырского
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована вчера в 23:16

Зеленский заслушал доклады Умерова и Сырского

Владимир Зеленский в понедельник заслушал отчеты главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, охарактеризовал обстановку в Харьковской области как одну из "самых напряженных" на фоне продвижения армии Российской Федерации в этом направлении.

Накануне он назвал крайне сложную ситуацию с Вооруженными Силами Украины в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генеральный штаб ВСУ отметил сложность оперативной обстановки на харьковском направлении и выделил "тактический успех" российских войск.

Зеленский заявил, что получил отчеты главкома ВСУ о ситуации на всех фронтах. Он отметил, что направление движения ВС РФ усилено, в том числе в Волчанске.

Он добавил, что бригадный генерал Михаил Драпатый, командующий оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", который отвечает за данное направление фронта, находится на месте.

Ранее вчера агентство РБК-Украина сообщало, что начальника группировки Вооруженных Сил Украины "Харьков", ответственного за оборону на слобожанском направлении, сменили в связи с продвижением российских войск в Харьковской области.

Вместо Юрия Галушкина на эту должность был назначен Драпатый. Министерство обороны Российской Федерации ранее сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись вглубь обороны противника и захватили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство сообщило, что в этом регионе Вооруженные Силы Российской Федерации захватили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Commons Attribution 4.0 International license)

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