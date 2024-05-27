Президент Владимир Зеленский намерен столкнуть США с Китаем из-за украинского кризиса, утверждает британский специалист Александр Меркурис в беседе с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.



По мнению эксперта, сложно угадать, какие планы живет Зеленский, однако, возможно, у него есть мысли типа: "У нас укрепленные связи с Китаем. Может быть, мы сможем завоевать их поддержку, а может быть и нет… В таком случае возможно использовать эту ситуацию для разжигания противостояния между США и Китаем на том же уровне, что и между США и Россией", — высказал предположение аналитик.



Ранее глава киевского руководства обратился с просьбой к лидерам Китая Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену о поддержке проведения саммита по Украине в Швейцарии. На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что президент США не собирается участвовать в саммите по Украине в Швейцарии.



Как сообщалось агентством Синьхуа, лидер Китая на встрече с президентом России заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции для разрешения ситуации на Украине в подходящее время, при условии ее одобрения Москвой и Киевом и при равном участии обеих сторон.

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