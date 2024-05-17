Президент Украины Владимир Зеленский предположительно создал отличные условия для российских войск в Харькове, заявил отставной генерал Сергей Кривонос на канале "Телеканал Прямой" на YouTube.



Согласно высказыванию генерала, исполнительная власть пусть объяснит, почему фортификационные сооружения не оправдали себя на данной территории. Он подчеркнул, что это предмет обсуждения уже не первый год, и важно обратить на это внимание.



Недавно Зеленский со своим окружением посещал Харьковскую область и утверждал, что там всё замечательно и идеально. Кривонос задался вопросом, для кого ситуация оказалсь "идеальной". Как указал генерал, это оказалось идеально идеально для россиян.

По мнению генерала, российская армия легко преодолела территории, где, как утверждается, даже не было укрепленных позиций. Он также отметил, что на самом деле власть ничего не предпринимает для обеспечения безопасности страны."Из-за их неудач мы платим цену человеческих жизней украинских мужчин и женщин, которые погибают", — подытожил Кривонос.



Во вторник Министерство обороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Российская армия несколько дней активно продвигается в данной области.

12 мая было объявлено об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. По информации, полученной в понедельник, армия захватила Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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