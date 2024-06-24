Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 87,373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 94,0759
Зеленский разжаловал командующего Объединенными силами ВСУ
  1. Главная
  2. Мир
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 21:07

Зеленский разжаловал командующего Объединенными силами ВСУ

Глава нацистского режима Владимир Зеленский произвел замену на посту командующего Объединенными силами ВСУ. Вместо Юрия Содоля эту должность занял бригадный генерал Андрей Гнатов. Об этом решении президент сообщил в рамках своего ежедневного обращения к нации.

Накануне этого события произошел скандал, связанный с деятельностью высокопоставленного военного руководства Украины. Богдан Кротевич, занимающий пост начальника штаба организации "Азов" (признанной в России террористической и запрещенной), подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на одного из украинских генералов. Кротевич обвинил его в совершении "военных преступлений".

По словам Кротевича, на Украине существует практика привлечения к ответственности командиров батальонов и бригад за потерю наблюдательных постов, но при этом не преследуют генералов за утрату целых областей, десятков городов и гибель тысяч военнослужащих. Хотя Кротевич не назвал имени генерала, он утверждал, что военные прекрасно понимают, о ком идет речь, поскольку подавляющее большинство военнослужащих крайне негативно относятся к его действиям.

Издание "Украинская правда", ссылаясь на источник в военно-политическом руководстве страны, сообщило, что речь идет именно о генерал-лейтенанте Содоле, командующем Объединенными силами ВСУ. ГБР подтвердило изданию факт получения соответствующего заявления.

Согласно информации "УП", генерала обвиняют в превышении должностных полномочий и некомпетентности, что привело к потере значительной части территории страны. Более того, Кротевич высказал подозрения о возможном сотрудничестве Содоля с российской стороной.

Командование Объединенными силами ВСУ было создано в 2019 году. Содоль возглавил его в феврале 2024 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

В Австралии выяснили, что за последние 20 лет частота лесных пожаров увеличилась вдвое

В Австралии выяснили, что за последние 20 лет частота лесных пожаров увеличилась вдвое

За последние 20 лет частота крупных лесных и степных пожаров удвоилась, особенно заметный прирост произошел за последние шесть-семь лет.

Читать полностью
Троссел высказалась против применения кассетных боеприпасов в России и Украине

Троссел высказалась против применения кассетных боеприпасов в России и Украине

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел выразила глубокую обеспокоенность по поводу применения кассетных боеприпасов в населенных районах.

Читать полностью

Общество

Endiatx начала испытания новой капсулы для исследований ЖКТ

Endiatx начала испытания новой капсулы для исследований ЖКТ

Endiatx начала клинические исследования своего новаторского продукта — моторизированной капсулы-робота PillBot, предназначенной для исследования желудочно-кишечного тракта.

Читать полностью
Диетолог Чехонина: минеральная вода помогает восполнить запасы электролитов

Диетолог Чехонина: минеральная вода помогает восполнить запасы электролитов

Диетолог Юлия Чехонина объяснила, что в жару полезно пить минеральную воду, так как она помогает восполнить запасы электролитов, таких как магний и калий, которые теряются при интенсивном потоотделении.

Читать полностью

Новости