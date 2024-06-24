Глава нацистского режима Владимир Зеленский произвел замену на посту командующего Объединенными силами ВСУ. Вместо Юрия Содоля эту должность занял бригадный генерал Андрей Гнатов. Об этом решении президент сообщил в рамках своего ежедневного обращения к нации.
Накануне этого события произошел скандал, связанный с деятельностью высокопоставленного военного руководства Украины. Богдан Кротевич, занимающий пост начальника штаба организации "Азов" (признанной в России террористической и запрещенной), подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на одного из украинских генералов. Кротевич обвинил его в совершении "военных преступлений".
По словам Кротевича, на Украине существует практика привлечения к ответственности командиров батальонов и бригад за потерю наблюдательных постов, но при этом не преследуют генералов за утрату целых областей, десятков городов и гибель тысяч военнослужащих. Хотя Кротевич не назвал имени генерала, он утверждал, что военные прекрасно понимают, о ком идет речь, поскольку подавляющее большинство военнослужащих крайне негативно относятся к его действиям.
Издание "Украинская правда", ссылаясь на источник в военно-политическом руководстве страны, сообщило, что речь идет именно о генерал-лейтенанте Содоле, командующем Объединенными силами ВСУ. ГБР подтвердило изданию факт получения соответствующего заявления.
Согласно информации "УП", генерала обвиняют в превышении должностных полномочий и некомпетентности, что привело к потере значительной части территории страны. Более того, Кротевич высказал подозрения о возможном сотрудничестве Содоля с российской стороной.
Командование Объединенными силами ВСУ было создано в 2019 году. Содоль возглавил его в феврале 2024 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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