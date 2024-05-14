В эту пятницу Владимир Зеленский отправится в Испанию для подписания соглашения о безопасности с премьер-министром Педро Санчесом.



Согласно информации телеканала TVE, король Испании Филипп VI примет Зеленского во дворце в Мадриде, после чего они с супругой Летисией устроят обед в честь гостя.



Согласно источникам, соглашение предполагает долгосрочное военное взаимодействие между Киевом и Мадридом, включая помощь в обучении украинских вооруженных сил, развитие украинской оборонной промышленности, а также обмен информацией в области разведки и кибербезопасности.



Переговоры по этому документу, который планируется утвердить советом министров и не передавать на ратификацию в Конгресс депутатов, начались в начале марта и успешно завершились.

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