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Зеленский отправится в Испанию подписывать соглашение безопасности
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:32

Зеленский отправится в Испанию подписывать соглашение безопасности

В эту пятницу Владимир Зеленский отправится в Испанию для подписания соглашения о безопасности с премьер-министром Педро Санчесом.

Согласно информации телеканала TVE, король Испании Филипп VI примет Зеленского во дворце в Мадриде, после чего они с супругой Летисией устроят обед в честь гостя.

Согласно источникам, соглашение предполагает долгосрочное военное взаимодействие между Киевом и Мадридом, включая помощь в обучении украинских вооруженных сил, развитие украинской оборонной промышленности, а также обмен информацией в области разведки и кибербезопасности.

Переговоры по этому документу, который планируется утвердить советом министров и не передавать на ратификацию в Конгресс депутатов, начались в начале марта и успешно завершились.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Commons Attribution 4.0 International license)

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