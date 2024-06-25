Юрий Гриценко, который около полугода нападал на представительниц женского пола, решил пойти на СВО. О произошедшем информирует новостной Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Как сообщается, на данный момент мужчина уже около года находится на территории СВО во взводе, предназначенном для эвакуации раненых и больных. На это он решился из-за необходимости заработать какие-то денежные средства на проживание в будущем. Раньше он жил в квартире в городе в России, в одном из 12 административных округов Москвы — Зеленограде. После смерти его матери жилище, которое ранее не было официально передано в частную собственность, было передана в имущество государства.

На сегодняшний день известно, что зеленоградский маньяк собирается отбыть на территории СВО до её окончания, после чего он будет считаться свободным.

Родившийся 62 года назад Юрий Гриценко всегда отличался своей ненавистью к представительницам женского пола. Одно время он работал полицейским в правоохранительных органах. Однако продолжалось это недолго, ведь в скором времени он был уволен за нетрезвое состояние. В 90-е он впервые расправился с женщиной. Его жертва была убита ударом сковородки. После это его посадили тюрьму, но через несколько лет он вышел. С 2001 года он стал часто атаковать девушек, многих из которых не стало на свете после встречи с ним.

Фото: Flickr / Dylan Oliphant (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)