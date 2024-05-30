Президент Украины Владимир Зеленский уволил ряд высокопоставленных украинских чиновников, наиболее близких к американскому правительству. Об этом вышла статья в газете Washington Post, ссылаясь на дипломатов и чиновников в Киеве.

Издание указало на нападки украинского лидера в сторону президента США Джо Байдена.

"Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом. Он отстранил некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последнее время считались наиболее близкими к Вашингтону",— пишет РИА Новости, ссылаясь на WP.

Однако странно то, что по данным Washington Post, официальные лица США говорят о прочности основных аспектов отношений между Вашингтоном и Киевом.

Фото: flickr.com/ Администрация президента Украины.