Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский заявил, что сможет решить проблему энергообеспечения до зимы.
"Мы разрабатываем решения, которые помогут обеспечить безопасность жизни во время отопительного периода и предоставят гражданам более широкие возможности преодолеть это чрезвычайно сложное период с точки зрения энергоснабжения, дефицита и выключений", — говорит он.
Кроме того, Зеленский высказал надежду на поддержку союзников Киева в данном вопросе. На начало июня "Укрэнерго" объявило о введении ограничений на потребление электроэнергии во всех областях Украины.
В случае их превышения будут применяться часовые выключения света. Руководство компании предупреждало, что уровень повреждений энергетических объектов в стране крайне высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев просили экономить электроэнергию.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей территории Украины. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не занимается разрушением жилых домов и социальной инфраструктуры в ходе военных действий против Вооруженных Сил Украины.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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