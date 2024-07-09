Семейный системный психолог Алёна Леонова объяснила, почему молодым парам после заключения брака лучше жить отдельно от родителей.

Часто возникает такая ситуация, что родители жениха обязывают пару после свадьбы жить у них в доме. Якобы не за чем тратить деньги на съемное жилье, дома ведь есть все, в том числе помощь родственников. Алёна Леонова не считает совместное проживание с родителями хорошей идеей. В беседе с NewsInfo.Ru она назвала несколько причин этому.

"Прежде всего будут неизбежны вмешательства в новый семейный уклад. Ведь каждый человек приходит в новую семью со своими понятиями о том, как это должно быть. Соответственно, у молодого мужа свои понятия, у молодой жены — свои понятия. И задача первого года брака — сформировать общие понятия, договориться так, чтобы двоим было в браке комфортно", — объясняет эксперт.

По ее словам, если молодая пара проживает с чьими-то родителями, то велика доля вероятности, что у того, с чьими родителями они живут, будет больше веса, то есть там будут продавливать второго человека своими устоями, своими правилами, своими установками.

"Неравенство, изначально установленное, сильно не поможет в том, чтобы сформировать первоначальную семейную историю. Поэтому лучше, конечно, это делать на нейтральной территории по возможности, разумеется, чтобы не влиял никто не договороспособность молодых", — уточнила Леонова.

Есть и исключения. Например на Кавказе девушка после свадьбы часто переезжает в дом к родителям мужа.

"Здесь имеет место быть разница менталитетов. У них так принято. И девушку, девочку готовят с рождения к определенному укладу, что она войдет в дом мужа, что она войдет в семью мужа, что она должна подчиняться старшим, в том числе старшей женщине. Она будет ее слушаться, а старшая женщина будет ее учить, передавать свой опыт. Во многих культурах именно так и принято. Но в русской культуре это достаточно давно утрачено. И пытаться сейчас насильно навязать подобную историю, по меньшей мере, наивно", — считает психолог.

Иногда случается так, что мать ревнует сына к жене. Леонова объяснила, стоит ли с этим бороться и как найти выход из такой ситуации.

"Изменить это невозможно. Потому что мы сейчас говорим о том, чтобы изменить поведение другого взрослого человека. Если свекровь определенным образом считает, как нужно ухаживать за ее сыном, как нужно быть женой, хозяйкой и прочее, если она настроена против невестки, она придирается к каждому ее слову, она ревнует своего сына, все, что угодно может происходить, то испытывать иллюзии на счет того, что вы можете как-то это поменять, не стоит. Абсолютно однозначно нет", — категорично заявила Леонова.

Единственное, что можно сделать, это молодому мужу сказать "мама, мы сами разберемся, пожалуйста, не вмешивайся". Это тоже является одной из причин, почему паре лучше жить отдельно от родителей.

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