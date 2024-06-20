Сейчас появилось много новых видов физической нагрузки, один из таких — барре. Это вид тренировок, основанный на сочетании упражнений из классической хореографии и функционально-силового тренинга, а также пилатеса и йоги. Хореограф Татьяна Пушкарева рассказала NewsInfo.Ru о преимуществах барре и его отличиях от балета.

По словам эксперта, так как эти тренировки основаны на балетной базе, то при грамотном формировании программы нагрузка будет на все группы мышц, как и происходит в настоящем русском балете.

Если же построить тренировку конкретно на ноги, будут, конечно, больше тренироваться ноги. Преимущество такого вида фитнеса в том, что упражнения задействуют все группы мышц.

"В среднем месяца тренировок хватает, чтобы прийти в хорошую форму. Это если человек погружен в тренировку. Происходит укрепление мышц, снижение жировой прослойки, постановка осанки, даже изменение походки", — рассказала Пушкарёва.

Она добавила, что классическая хореография нацелена на то, чтобы человек построил свое тело для танцев.

"Барре — упрощенный формат для обывателя. Это фитнес. А балетный формат — другое, все-таки больше в танец, больше в творчество и искусство", — объяснила хореограф.

На Барре-фитнес, по словам Пушкарёвой, могут прийти и начинающие спортсмены.

Фото: flickr. com/Quinn Dombrowski from Berkeley, USA (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).