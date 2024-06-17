Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, где встретились украинская и румынская национальные сборные, закончился. Победу с разгромным счётом 3-0 одержала Румыния.

Матч состоялся на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. В ходе игры работала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом.

Матч стартовал в 16:00 по московскому времени. Украина проиграла всухую.

На 29-й минуте Николае Станчу забил первый гол в украинские ворота. На 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте. Через четыре минуты Денис Дрэгуш забил третий мяч в сетку, пишет "Чемпионат".

Ранее болельщикам было запрещено использовать российскую символику на матчах Евро.

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