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Российские бойцы вошли в село Песчаное и взяли пленных
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:07

Российские бойцы вошли в село Песчаное и взяли пленных

Российские военнослужащие заходят в село Песчаное, которое расположено в Харьковской области. Об этом сообщает "Военное дело".

В плен удалось взять несколько украинских военных из 110-й бригады теробороны.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались, что их проблема под Харьковом — это средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Они подавляют беспилотники ВСУ. Именно это и приводит к большим потерям.

По словам президента РФ Владимира Путина, наши солдаты вынуждены отодвигать линию фронта на харьковском направлении. Это необходимо для уменьшения интенсивности ударов нацистов по Белгороду и другим городам и поселкам.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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