Российские военнослужащие заходят в село Песчаное, которое расположено в Харьковской области. Об этом сообщает "Военное дело".
В плен удалось взять несколько украинских военных из 110-й бригады теробороны.
Ранее солдаты ВСУ пожаловались, что их проблема под Харьковом — это средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Они подавляют беспилотники ВСУ. Именно это и приводит к большим потерям.
По словам президента РФ Владимира Путина, наши солдаты вынуждены отодвигать линию фронта на харьковском направлении. Это необходимо для уменьшения интенсивности ударов нацистов по Белгороду и другим городам и поселкам.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Ушаков: Конференция не принесла никакого вклада
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам. Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.
Россия ценит позицию КНДР по СВО
На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия высоко оценивает позицию КНДР относительно российской специальной военной операции на Украине.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.