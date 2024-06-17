Российские военнослужащие заходят в село Песчаное, которое расположено в Харьковской области. Об этом сообщает "Военное дело".

В плен удалось взять несколько украинских военных из 110-й бригады теробороны.

Ранее солдаты ВСУ пожаловались, что их проблема под Харьковом — это средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Они подавляют беспилотники ВСУ. Именно это и приводит к большим потерям.

По словам президента РФ Владимира Путина, наши солдаты вынуждены отодвигать линию фронта на харьковском направлении. Это необходимо для уменьшения интенсивности ударов нацистов по Белгороду и другим городам и поселкам.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Минобороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).