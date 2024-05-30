Настала летняя пора, жаркие дни, когда так легко получить солнечный удар или обгореть на солнце. А в отпуске это сделать еще проще. О том, как не получить солнечный удар и что делать, если вы все же его допустили, рассказал NewsInfo.Ru доктор медицинских наук, профессор, эксперт Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Мехман Мамедов.

"Во время, когда очень много солнца, не стоит находиться под прямыми лучами. Также важно пользоваться кремами от загара. В активную фазу солнца нужно находиться в тени", — объяснил эксперт.

Если все же вы случайно уснули под ярким солнцем в обеденное время или другим образом получили солнечный удар, нужно укрыться в тени, больше лежать, отдыхать, пить много жидкости и намазать тело увлажняющими кремами.

Мехман Мамедов рассказал, по каким признакам можно понять, что у вас солнечный удар.

"В таком случае у человека появляется слабость, головокружение. Если у вас есть хронические заболевания, они могут обостриться", — сказал профессор.

При солнечном ударе человек может даже потерять сознание.

"Если вы почувствовали себя плохо, стоит обратиться к врачу. Дело в том, что солнечный удар у каждого проявляется по-разному. То есть дает разные симптомы", — объяснил эксперт.

Основные симптомы: головокружение, резкая слабость, обезвоживание, высокая частота сердцебиение, повышенное давление.

Мехман Мамедов дал советы, как уберечь младенца от жаркого солнца, если вы взяли его с собой в отпуск.

"В пик солнца дети должны быть однозначно в тени. Малышей следует мазать специальными средствами от солнца, так как у них очень нежная когда, которая быстро может обгореть. Особенно открытые места. Также ребенок должен находится в головном уборе", — отметил доктор.

Мамедов добавил, что дети должны купаться в море или бассейне под открытым небом с 10 утра до 12 дня, потом только после 16 дня.

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