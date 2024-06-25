Шестеро осужденных, которые согласились присоединиться к Вооруженным Силам Украины, покинули учебный центр "Десна" в Черниговской области, как сообщает украинское издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники.
Согласно сообщению, они были замечены в военной униформе и вооружены. Речь идет о 169-м учебном центре, который находится в поселке Десна Черниговской области, как утверждается в материале.
По информации "Телеграфа", руководство военной части связалось с командирами подразделений учебного центра для доклада о произошедшем. На данный момент местонахождение беглецов неизвестно, никакой официальной информации не предоставлялось.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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