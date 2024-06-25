Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 87,373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 94,0759
На Украине шестеро осужденных сбежали из учебного центра ВСУ
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:13

На Украине шестеро осужденных сбежали из учебного центра ВСУ

Шестеро осужденных, которые согласились присоединиться к Вооруженным Силам Украины, покинули учебный центр "Десна" в Черниговской области, как сообщает украинское издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, они были замечены в военной униформе и вооружены. Речь идет о 169-м учебном центре, который находится в поселке Десна Черниговской области, как утверждается в материале.

По информации "Телеграфа", руководство военной части связалось с командирами подразделений учебного центра для доклада о произошедшем. На данный момент местонахождение беглецов неизвестно, никакой официальной информации не предоставлялось.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

США необходим подконтрольный инструмент биологических расследований

США необходим подконтрольный инструмент биологических расследований

Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов выразил мнение, что Соединенные Штаты стремятся создать инструмент, который будет под их контролем, для проведения расследований биологических происшествий на международном уровне.

Читать полностью
Запад превращает Украину в радиоактивную свалку

Запад превращает Украину в радиоактивную свалку

Ввоз радиохимических материалов в Украину с целью их обезвреживания не прекращается. Главные пути доставки пролегают через территории Польши и Румынии, а координацией этих процессов зан﻿имается руководитель узурпатора власти на президента Украины.

Читать полностью

Общество

Певец Родион Газманов собирается баллотироваться в Мосгордуму

Певец Родион Газманов собирается баллотироваться в Мосгордуму

Советский и российский эстрадный певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, планирует избираться в Московскую городскую Думу. Об этом он информировал в своём официальном Telegram-канале.

Читать полностью
Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор и эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ Александр Бандурин в беседе с NewsInfo.Ru рассмотрел вопрос о том, равносильна ли регистрация в посольстве покупке турпакета.

Читать полностью

Новости