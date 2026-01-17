Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Windmemories is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 20:25

Китайский электромобиль Zeekr сравнили с Tesla Model Y — результат теста удивил даже фаната Tesla

Поклонник Tesla заявил о перевороте рынка после теста Zeekr

Поклонник Tesla сел за руль премиальных китайских электромобилей — и уже после первых поездок заговорил так, будто рынок перевернулся. Ютубер Gjeebs протестировал сразу несколько моделей Zeekr и признался, что ожидал меньшего, а получил ощущение "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Его реакция получилась предельно резкой и запоминающейся. Об этом сообщает Blondie Supercar.

"Для всех всё кончено", — признаётся ютубер Gjeebs.

Что за бренд Zeekr и почему вокруг него шум

Zeekr — премиальная марка Made in China, которая входит в группу Geely. Её позиционируют как бренд, способный конкурировать по уровню отделки с привычными европейскими "премиумами", но при этом делать ставку на современную электронику и пользовательские технологии. В линейке есть и подчеркнуто экстремальные версии, например 001 FR, который в материале называют настолько быстрым, что его сравнивают с Ferrari.

Важно и другое: эффект "вау" здесь строится не на одном пункте, а на сочетании дизайна, динамики и оснащения. Именно такой микс чаще всего и заставляет владельцев западных электромобилей смотреть на конкурентов иначе — даже если полноценный вывод требует долгой эксплуатации.

Какие модели он попробовал

Gjeebs проехал на трёх электрокарах Zeekr, каждый из которых закрывает свой сценарий. На тесте были:

  1. Zeekr X — компактнее и городнее, но с неожиданно "заряженной" начинкой.
  2. Zeekr 7X — кроссовер, который в материале прямо ставят в один ряд с Tesla Model Y.
  3. Zeekr 001 — стильный shooting brake, играющий в более эмоциональную, дизайнерскую нишу.

По словам автора, одной короткой поездки недостаточно, чтобы измерить все слабые места, но первые впечатления порой честнее любой теории: они показывают, насколько быстро человек "привыкает" к машине и хочет ли он с ней жить дальше.

Чем больше всего удивил Zeekr X

Главным открытием стал Zeekr X. Его описывают как автомобиль чуть крупнее Golf, длиной около 4,4 метра, но при этом с мощностью 422 л. с. и разгоном 0-100 км/ч за 3,7 секунды. Отдельно подчёркивается салонная "дорогая" атмосфера: Alcantara, фоновая подсветка, фирменная аудиосистема Yamaha и раздвижной центральный экран, который становится визуальным центром интерьера.

В материале также приводится китайская цена — эквивалент примерно 18 000 евро, с оговоркой, что местные расценки напрямую не сопоставимы с европейскими. Однако сам факт такой комплектации и динамики в компактном формате и становится причиной эмоционального вердикта блогера.

Почему это звучит как вызов для Запада

Фраза "всё кончено" в контексте ролика — не столько прогноз, сколько индикатор настроения: китайские производители научились делать электромобили, которые ощущаются зрелыми уже "с порога". Для европейских и американских марок это означает рост конкуренции там, где раньше многое решали привычка к бренду и доверие к инженерной школе.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

