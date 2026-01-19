Китайский электрокроссовер заставил немцев насторожиться: модель разбирают "до винта"

Китайские электрокроссоверы ещё недавно воспринимали как крепких "середняков", которым далеко до настоящего премиума. Но ситуация меняется так быстро, что теперь уже европейцам приходится внимательно присматриваться к новым конкурентам. Поводом стала модель Zeekr 7X, вокруг которой заговорили даже в немецких инженерных кругах. Об этом сообщает Autojournal. cz со ссылкой на InsideEVs.

Почему Zeekr стал нервировать европейский премиум

Zeekr входит в группу Geely и считается показательным примером того, с какой скоростью Китай осваивает сложные автомобильные технологии. Если раньше логика была простой — "Европа и Tesla задают планку, остальные догоняют", — то теперь китайские бренды всё чаще пытаются задавать темп в отдельных дисциплинах. Речь прежде всего о том, что для массового покупателя сегодня важнее всего в электромобиле: реальный запас хода и удобство зарядки.

В материале подчёркивается, что именно эти параметры всё сильнее влияют на решение о покупке, потому что напрямую отвечают на главный вопрос скептиков: насколько электрокар пригоден для повседневной жизни и дальних поездок.

Рецепт 7X: 800 В, скорость зарядки и термоконтроль

Стратегия Zeekr описывается как максимально прагматичная: крупная батарея, актуальная электроника, архитектура 800 В и упор на быструю зарядку вместе с продуманным управлением температурой. В качестве ориентира приводятся показатели Zeekr 7X: зарядка с 10 до 80% примерно за четверть часа, обычно называются 13-16 минут. Также указывается, что 80% должны соответствовать приблизительно 500 км пробега, а общий запас хода оценивается в 615 км по циклу WLTP.

Отдельный акцент сделан на том, что сочетание напряжения, мощности зарядки и терморегулирования позволяет добиться высокой практичности без ощущения компромисса, и именно этим модель целится в сегмент, где долгое время ориентиром считалась Tesla Model Y.

Цена и реакция немцев

Ещё один сильный аргумент — стоимость. На чешском рынке Zeekr 7X, как отмечается, стартует от 1 399 000 крон, и в связке с заявленными характеристиками это может изменить восприятие электромобилей у части аудитории: тезис "это непрактично" становится сложнее отстаивать, когда зарядка и запас хода выглядят убедительно.

На этом фоне в тексте сравнивают подходы немецких брендов. Например, BMW продвигает платформу Neue Klasse и связывает с ней скачок в эффективности, дальности и зарядке, но возникает вопрос итоговой цены: приводится ориентир, что iX3 в Чехии начинается с 1 725 000 крон, а с опциями легко уходит выше.

Почему разборка 7X стала отдельной новостью

Самый показательный момент истории — реакция Mercedes. В материале говорится, что компания не ограничилась коротким тестом: Zeekr 7X был куплен, отправлен в центр разработки и разобран "до винта", чтобы изучить решения по батарее, электронике и архитектуре, а также понять, за счёт чего вся система работает настолько цельно.