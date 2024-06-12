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Украина ждет еще больше помощи от ФРГ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:04

Украина ждет еще больше помощи от ФРГ

Владимир Зеленский выражает надежду на более активную поддержку со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и самой Германии, заверил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге в соцсетях.

Ланге отметил, что на сегодняшний день Зеленский высоко ценит работу Шольца, федерального правительства и Германии в целом.

Согласно его словам, за этими словами стоят ожидания относительно более значительной помощи.

Нико Ланге подчеркнул, что Зеленский выразил благодарность за передачу систем боевой обороны, перспективы доступа к Европейскому союзу, а также за сотрудничество в оборонной сфере.

Он также отметил высокое уважение к поддержке конференции, посвященной Украине, которая пройдет в Швейцарии, по словам эксперта.

11 июня Зеленский прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.

По информации издания Politico во вторник было заявлено о возможном неудачном исходе попыток обеспечить новое финансирование для Украины на встрече в Берлине, посвященной восстановлению страны, вследствие борьбы за влияние в Киеве.

Отмечалось, что бывший министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сотрудничал с немецкими чиновниками по привлечению инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.

Фото: commons. wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)

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