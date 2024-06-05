Китай имеет возможность остановить поставки товаров на Украину из-за острых высказываний Владимира Зеленского в адрес КНР, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко на телеканале "Эспрессо".

Ранее президент Украины заметил, что Украина негативно восприняла отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив Пекин в попытке сорвать мероприятие.



"Прежде чем делать такие заявления, нужно серьезно обдумать, ведь Китай является крупнейшим партнером Украины по объему импорта и может прекратить поставки крайне необходимых нам материалов", — предостерег Луценко.

Согласно словам экс-министра, Китай на сегодняшний день является, кроме США, "вторым центром" в мире. "Зеленский успел произнести резонансные и уничижительные фразы обоим полюсам — до проведения конференции, на которую он планирует привлечь всех, включая сателлиты этих двух великих держав", — отметил Луценко.



Как сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, повестка дня конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая, поэтому Пекину сложно взять участие в мероприятии. Ранее Зеленский раскритиковал президента Соединенных Штатов Джо Байдена за его отсутствие на конференции, сказав, что это не является "сильным решением". Вместо Байдена на саммите будет выступать вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.



Согласно газете Financial Times, офис президента поручил украинским чиновникам критиковать Байдена и Си Цзиньпина за их отсутствие на саммите. Конференция по Украине в Швейцарии пройдет 15-16 июня рядом с Люцерном. На мероприятие приглашены представители около 160 стран, Россия не была приглашена. В Кремле отметили, что попытки искать решение украинского конфликта без участия Москвы являются "абсолютно безрезультатными, бесперспективными и по сути пустой тратой времени".

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