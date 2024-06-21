Владимир Зеленский, согласно заместителю Генерального секретаря Совета безопасности РФ, Дмитрию Медведеву, стал узурпатором власти Украины задолго до окончания своего президентского срока.



Медведев заявил в социальной сети "Вконтакте", что Зеленский демонстрирует видимость исполнения обязанностей президента страны.



Тем не менее, по его мнению, Зеленский узурпировал власть до истечения срока полномочий, совершив серию преступлений.



Согласно Медведеву, Зеленский и его соучастники нарушили нормы закона и конституции Украины, включая статью 106, которая определяет условия, когда президент может отказаться подписывать законы.



Медведев так же отметил, что Зеленский не подписал или не вернул на повторное рассмотрение Верховной рады целых 32 закона, лишив таким образом народ возможности влиять на множество важных вопросов.



Медведев также утверждает, что Зеленский и его коллега Ермак вступили в "преступный сговор" с целью захвата власти.



Он подчеркнул, что их действия носят незаконный характер и направлены на установление диктаторского режима.



По мнению Медведева, Зеленский и его команда стали преступниками ещё в 2020 году.



Отметив, что действия Зеленского и его команды не встретили должного противодействия в Украине, Медведев заключил, что отношение к ним следует определить как к преступникам.



Он также подчеркнул, что все действия, принятые Зеленским и его сторонниками, незаконны и не должны исполняться, поскольку указанные ими лица не обладают законной властью.



Заключая свое выступление, Медведев отметил, что ссылка на действующие законы, которые Зеленский должен был либо подписать, либо вернуть на повторное рассмотрение, но этого не сделал, является доказательством нарушения конституционного порядка "украинским лидером".

Фото: government. ru/Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿