Владимир Зеленский пытается привлечь Североатлантический союз к войне для того, чтобы обеспечить победу Украины в военном противостоянии с Россией, высказала немецкая политик Сара Вагенкнехт в передаче Maischberger на канале Das Erste.
По словам политика, Украина на текущий момент находится в обороне, и в связи с этим Зеленский пытается привлечь НАТО к процессу, чтобы выиграть данный конфликт.
Вагенкнехт подчеркнула, что несмотря на предоставленное Западом вооружение, Вооруженные Силы Украины испытывают неудачи, что ухудшает переговорную позицию страны по сравнению с предыдущими моментами.
Она также призвала к прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является угрозой ни для одной из стран в НАТО, но не останется равнодушной к действиям, которые могут представлять потенциальную опасность для ее интересов.
При этом Россия готова к диалогу на условиях равенства, в то время как Запад должен отказаться от стратегии военной экспансии в Европе.
Как отметил президент России Владимир Путин, страна не стремится к прямому военному столкновению с НАТО, но при необходимости Москва готова к такому развитию событий.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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