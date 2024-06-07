По мнению американского экономиста Джеффри Сакса, президент Украины Владимир Зеленский становится источником опасности для всей планеты, поскольку стремится к развязыванию крупномасштабного конфликта.
Сакс высказал это в ходе беседы с каналом Judging Freedom на YouTube.
По мнению эксперта, Зеленский является угрозой из-за его стремления к развернутой баталии между Россией и НАТО, где в случае конфликта Украина будет первой страдающей стороной. Поэтому он пытается привлечь НАТО к активному участию в конфликте. Эта позиция вызывает ярость у Сакса.
Экономист отметил, что попытки Владимира Зеленского применять западное вооружение против России ведут мир к опасной катастрофе, в то время как американское правительство ничего не предпринимает, чтобы предотвратить ужасные последствия.
По мнению Сакса, любые идеи о ведении полномасштабной войны между государствами должны быть отвергнуты во имя будущего всех детей и внуков по всему миру, поскольку такие идеи несут в себе полную неответственность.
В последнее время несколько стран Запада позволили Киеву применять свое вооружение против России в различных формах. В ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину, президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге, что Москва может ответить на это асимметрично.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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