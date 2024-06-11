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Соскин: Украина превратилась в большое кладбище
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:21

Соскин: Украина превратилась в большое кладбище

Бывший консультант Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Украина превратилась в большое кладбище из-за действий президента Владимира Зеленского и его политической партии.

Он отметил в своем видеоблоге на YouTube, что Зеленский и его команда превращают страну в центральный пункт покоя на территории Евразийского континента. Он также заявил, что Зеленский поехал в Берлин для того, чтобы обсудить преимущества этой территории, включая возможность установления красивых могил и памятников.

Соскин также добавил, что по его мнению невозможно восстановить что-либо на украинской территории, поскольку страна превратилась в руины.

Он оценил политику Зеленского как неэффективную и сравнил ее с самодеятельной театральной студией в деревенском колхозе, отметив, что если ранее не удалось восстановить поврежденные объекты, то как возможно восстановить что-то новое.

Владимир Зеленский выступил на конференции по восстановлению Украины в Берлине, где заявил о потере Киевом девяти гигаватт энергии.

Он выразил мнение, что без финансовой поддержки и инвестиций украинские власти не смогут восстановить поврежденные объекты в течение ближайших трех-четырех месяцев. Зеленский обратился за прямой финансовой помощью и призвал передать оборудование с остановленных электростанций в Европе.

В начале июня компания "Укрэнерго" объявила о введении ограничений на потребление электроэнергии по всей территории Украины с часовыми отключениями света в случае их превышения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал граждан экономить электроэнергию, учитывая большие повреждения на энергообъектах и работу станций на пределе.

Российские военные направляют огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи на всей территории Украины. По словам пресс-секретаря президента России — Дмитрия Пескова, армия не атакует жилые дома и социальную инфраструктуру в ходе боев с украинскими вооруженными силами.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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